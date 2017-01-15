Пару очень плохо обслужили в ресторане, и вот как они отреагировали...

Однажды Стивен и Маккензи Шульц пришли в ресторан отметить шестую годовщину своей свадьбы и вместо романтичного ужина получили. Им пришлось прождать 20 минут, чтобы официант к ним подошел, потом еще 40 минут, чтобы принесли блюда и целый час, чтобы им в конце концов принесли счет. Им бы устроить скандал или хотя бы пожаловаться, однако пара решила отреагировать





Чаевые от Стивена и Маккензи Шульц.





Стивен и Маккензи.





«Мы оба когда-то были на твоем месте», – написала пара на чеке.





Маккензи Шульц опубликовала эту историю у себя на странице в Facebook.





*Не судите сразу о человеке, а постарайтес сначала проанализировать всю ситуацию.*

Не только(Steven, Makenzie Schultz) получили плохое обслуживание в этом ресторане, остальные посетители также возмущались невероятной нерасторопностью официанта. Но пара поняла, что это вина не самого официанта, потому он "бегал вокруг, как сумасшедший," стараясь обслужить сразу 12 столиков и бар. Причина была в администрации ресторана, которая решила сэкономить на обслуживающем персонале. Именно поэтому вместо того, чтобы пожаловаться на официанта, Стив и Маккензи... оставили ему 100 долларов чаевых.На своей страничке в Facebook Маккензи рассказала, что и она, и ее муж сами работали официантами в молодости, "просто за чаевые." И поэтому они сразу поняли, что этот официант, видимо, не так уж много зарабатывает, ведь вряд ли кто-то захочет дополнительно заплатить после такого ужасного сервиса. "Я сидела там и смотрела, как он бегает туда-сюда и извиняется за долгое ожидание. Я тогда сказала Стивену - Гляди, это же совсем как мы когда-то. Я не скучаю по той работе, да и никогда она мне не нравилась. Я работала только ради чаевых.""Мы со Стивеном решили, что будет правильнее скрасить этому парню этот вечер, ведь он наверняка получит или очень мало чаевых, или не получит их вовсе," - пишет Маккензи. - "Я рассказываю обо всем этом для того, чтобы остальные не судили сразу о человеке, а постарались сначала проанализировать всю ситуацию. И всегда-всегда-всегда вспоминали о том, какими они были сами раньше."Безусловно, такая история задела за живое многих, и этим постом поделилось более миллиона человек на Facebook. Одно из местных изданий даже узнали, о каком именно ресторане шла речь и лично отправились туда, чтобы узнать подробности. И действительно, менеджер подтвердил, что такой парень (официант) у них действительно работает, он очень старательный и ответсвенный, просто в тот день, видимо, был очень загруженным и он просто физически не мог справиться с ситуацией. Подтвердилось также и тот факт, что официант действительно получал свою "зарплату" из чаевых. Так что несмотря на плохое обслуживание, вины официанта в этом действительно не было.